Minori non accompagnati: Salesiani, piattaforma digitale per la formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel campo

Nel suo lavoro senza sosta per i minori più bisognosi, “Salesiani per il Sociale Aps” lancia ufficialmente il digital notebook (quaderno digitale) “L’accompagnamento dei minori non accompagnati in Europa: le esperienze dei Professionisti del sociale”. Tale strumento, riferisce l’agenzia salesiana Ans, costituisce una piattaforma digitale per la formazione e aggiornamento degli operatori impegnati con i minori non accompagnati in Europa. Lanciata il 16 ottobre 2020 in inglese e francese, ora la piattaforma viene resa disponibile anche in italiano – mentre altri partner ne hanno curato le versioni greca e tedesca. La piattaforma è frutto del lavoro svolto all’interno del progetto “Building knowledge from local practices: a solution for better care and support of unaccompanied minors in Europe” (Costruire la conoscenza dalle pratiche locali: una soluzione per una migliore cura e supporto dei minori non accompagnati in Europa), che ha coinvolto sette partner europei: “Apprentis d’Auteuil” in Francia, in qualità di capofila; “Salesiani per il Sociale Aps” in Italia; “Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands” in Germania; “The Smile of a Child” in Grecia; e partner del campo di ricerca, l’Università di Gent in Belgio; l’Università del Bedfordshire, in Inghilterra; e l’Osservatorio sulla migrazione dei minori dell’Università di Poitiers, in Francia. Questo strumento offrirà agli operatori l’occasione di una formazione continua e la possibilità di confrontarsi con una comunità digitale di esperti nel settore e con altri operatori che operano nei diversi Paesi. Previsto un corso online nel quale verranno focalizzate le tre fasi del processo di accompagnamento nelle strutture d’accoglienza: in primo luogo, l’accoglienza all’arrivo; poi, come prendersi cura di questi minori durante il loro soggiorno; quindi, come fornire loro il giusto supporto quando dovranno lasciare la struttura che li ha accolti. Lo strumento è utile anche per formare chi si avvicina per la prima volta al settore dell’immigrazione o per chi necessita di un aggiornamento.