Giornata migrante e rifugiato: Diocesi Alba, la cappella del centro “Bakhita” sarà dedicata ai “Nuovi martiri del Mediterraneo”

In occasione della 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (26 settembre), ad Alba la cappella del centro Migrantes “Bakhita” di via Pola 12/1 verrà dedicata ai “Nuovi martiri del Mediterraneo”. L’iniziativa, in cantiere da tempo e accolta favorevolmente dal vescovo diocesano Marco Brunetti, è in programma alle 17 di venerdì 24 settembre. Dopo la “preghiera per la vita di tutti i migranti”, alle 18 mons. Brunetti presiederà una celebrazione eucaristica cui seguirà la dedicazione.

Con questo appuntamento, al quale sono invitati volontari e collaboratori, “si vuole iniziare – si legge nel volantino di presentazione – un impegno di preghiera per una più efficace pastorale che miri a una più concreta ed accogliente elevazione umana e spirituale di tutti”.