Papa Francesco: Tornielli, “destra e sinistra, conservatori e progressisti sono categorie politiche, uscire dalla polarizzazione”

“Ciò che serve è uscire dalla polarizzazione del dibattito ridotto a frasi fatte e slogan: le semplificazioni, che pure appartengono al linguaggio dei social, non fanno bene”. Così Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, ha sintetizzato il modo in cui spesso viene rappresentata la Chiesa. Intervenendo alla presentazione del volume “Francesco pastore e teologo”, a cura di Daniel Palau Valero e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, Tornielli ha fatto notare che “destra e sinistra, conservatori e progressisti, sono categorie politiche e non ecclesiali: le semplificazioni, che pure appartengono al linguaggio dei social, non fanno bene”. “Papa Francesco – ha fatto notare il relatore – ci insegna che la chiusura e la difesa, pur in tempi difficili quali quelli che stiamo vivendo, nei quali ci si sente più sicuri se si alza qualche muro, non sono la risposta adeguata da parte della Chiesa”. Quella di Bergoglio, per Tornielli, “è una teologia in ginocchio che parla il linguaggio essenziale della fede e del popolo di Dio”. Il libro presentato oggi nella Sala Marconi della Radio Vaticana raccoglie i contributi di specialisti intervenuti al convegno che si è tenuto a Barcellona nel novembre 2019, presso l’Ateneo Universitario Sant Pacià.