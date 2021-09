Diocesi: Caritas Firenze, al via “La spesa che vale” a sostegno della mensa che ogni giorno offre un pasto a circa 300 persone

Prende in via oggi, a Firenze, la campagna di raccolta fondi “La spesa che vale. Metti in tavola la solidarietà” dedicata alla mensa gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas diocesana. Il progetto è patrocinato dai Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino e dalla Fondazione Cr Firenze ed è interamente digitale, perché si basa sul meccanismo della spesa online solidale. Sul sito dedicato all’iniziativa www.laspesachevale.it, i partecipanti potranno fare una spesa virtuale per riempire la dispensa della mensa Caritas o donare uno o più menù per gli ospiti della stessa. “Ogni mese – viene spiegato – sarà stabilito un obiettivo preciso da raggiungere che corrisponderà al fabbisogno alimentare della mensa e riuscire così ad assicurare una risposta a tutte le richieste”.

Secondo il decimo report curato dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas di Firenze realizzato in collaborazione con la Fondazione Solidarietà Caritas, solo a Firenze sono 3.028 i “nuovi poveri” ovvero persone che si sono affacciate al circuito della Caritas per la prima volta nel periodo della pandemia; negli stessi mesi ricompresi dal periodo pre-pandemico il loro numero era 2.933. Tra loro aumentano gli italiani (26,1% contro il 22,1% del periodo pre-Covid) e i giovani che rientrano in una fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni. La mensa dei poveri Caritas accoglie in media, ogni giorno, circa 300 persone. In tutto il 2020 e nei primi otto mesi del 2021 ha assicurato circa 215.000 pasti, raggiungendo picchi di oltre 450 pasti in un solo giorno.

“Anche a causa della pandemia – afferma l’arcivescovo, il card. Giuseppe Betori – i poveri stanno aumentando continuamente, si moltiplicano le famiglie assistite dalle nostre parrocchie e le persone che chiedono aiuto e si rivolgono alle mense e ai servizi della Fondazione Solidarietà Caritas. Una situazione preoccupante, ma che al tempo stesso genera tanta generosità e inventiva nel pensare progetti come questo”. “Il mio invito – aggiunge – è quello di fare anche solo una piccola donazione che sia segno di condivisione, un gesto contro l’indifferenza e di contrasto alla perdita della dignità di tante persone”.

Il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas, Vincenzo Lucchetti, spiega che “l’iniziativa permetterà di far fare una vera e propria spesa on line per la mensa Caritas garantendo un pasto alle persone più fragili. Ognuno potrà decidere gli alimenti da inserire nella ‘busta della spesa’ virtuale dalla dispensa attraverso il sito dedicato”.

Il direttore generale, Ginevra Chieffi, ricorda che “oltre alla mensa Caritas centrale in via Baracca vi sono otto mense più piccole che offrono una dimensione più ristretta, in cui le persone segnalate dai servizi del Comune di Firenze e in collaborazione con lo stesso, possono ricevere un pasto ma soprattutto sono accolte in una dimensione più calda e familiare. L’impegno, quindi, è quello di offrire a queste persone non solo un pasto ma uno spazio di ascolto assicurando i massimi standard di qualità ed efficienza”.