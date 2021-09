Diocesi: Pastorale sociale e Salvaguardia del Creato di Treviso, incontro martedì 28 settembre su “Custodi o predatori”

“Non avrai altro ecosistema, custodi o predatori” è il titolo del terzo e penultimo incontro nell’ambito dell’iniziativa “Il tempo del Creato” 2021, organizzata dalla Commissione diocesana di Pastorale sociale e Salvaguardia del Creato in collaborazione con il Centro “Don Paolo Chiavacci”, l’associazione “Incontri con la Natura”, la “Fondazione Opera Monte Grappa”, la “Comunità Laudato sì” di Treviso. L’incontro avrà luogo martedì 28 settembre alle ore 20.30 presso la Scuola di Formazione Professionale di Fonte. Sarà una tavola rotonda sui diritti e doveri dell’uomo e dell’ambiente. In dialogo il giurista Enrico Gaz del foro di Belluno e il teologo Simone Morandini, esperto di etica ambientale. Iscrizioni al link https://forms.gle/sRtqc2ZQUi7ypbov8. Per info Email: laudatosi.fonte@gmail.com. “Con questi incontri – dichiara don Paolo Magoga, direttore dell’Ufficio Pastorale sociale e Salvaguardia del Creato e coordinatore della rassegna – abbiamo voluto porre l’attenzione sull’emergenza ambientale. Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti del cambiamento climatico: bombe d’acqua, trombe d’aria, caldo insopportabile. E’ urgente coinvolgere e rendere consapevoli tutti ma soprattutto i giovani”.

Il quarto e ultimo appuntamento avrà luogo giovedì 30 settembre alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Francesco a Treviso. Sarà una tavola rotonda sui valori del Creato dal titolo “C’è qualcuno in ascolto? Il creato interpella l’uomo”. Un dialogo con padre Ermes Ronchi, teologo, la botanica Katia Zanatta e l’idrogeologo Nico Dalla Libera. Condurrà il giornalista Umberto Folena. Iscrizioni al Link: https://forms.gle/CBXevvQcexyzGLTg8. In streaming sul canale You Tube della diocesi di Treviso. Per accedere agli incontri è necessario iscriversi, esibire green pass e rispettare le norme anti Covid. Per info laudatosi.treviso@gmail.com