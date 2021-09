Ucraina: Leopoli, Giornate Ucu per celebrare i 30 anni di indipendenza del Paese

I 30 anni di indipendenza dell’Ucraina e le prospettive future saranno al centro delle tradizionali Giornate annuali dell’Università cattolica ucraina (Ucu) in programma fino al 14 settembre a Leopoli. È una settimana di festa che segna l’inizio del nuovo anno accademico, spiegano i coordinatori, e le attività proposte rappresentano “un’occasione per conoscere l’università e per assistere a conferenze, masterclass e interviste con relatori ospiti”. Si dà inoltre il tradizionale benvenuto agli studenti del primo anno e si celebra la festa della Chiesa universitaria della Santa Sapienza di Dio. Il programma della settimana di celebrazioni culminerà con il festival nazionale giovanile “Ali di speranza”. Le giornate Ucu sono inoltre un’occasione per celebrare l’inserimento dell’Università, deciso dal Capitolo ucraino dell’Istituto di gestione dei progetti, nella lista dei trenta migliori progetti sviluppati durante i 30 anni di indipendenza dell’Ucraina che hanno avuto un notevole impatto sulla situazione attuale del Paese, una lista che include anche pietre miliari quali la costruzione della struttura di protezione di Chernobyl e i viaggi senza visto.