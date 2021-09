Diocesi: Tarquinia, Villa Bruschi-Falgari affidata all’Istituto superiore “Cardarelli”. Ospiterà iniziative culturali e di valorizzazione agricola

Villa “Bruschi Falgari”, di proprietà della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, sarà affidata in comodato d’uso all’Istituto di istruzione secondaria superiore “Vincenzo Cardarelli” consentendo di rendere pienamente fruibile ai cittadini di Tarquinia un patrimonio culturale e ambientale che diventerà fondamentale nel percorso di studi di centinaia di studenti. È quanto prevede l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi dal vescovo Gianrico Ruzza e dalla dirigente scolastica Laura Piroli. L’intesa prevede il comodato d’uso dei terreni agricoli e delle porzioni boschive – per oltre sei ettari – con la possibilità di utilizzo di alcuni locali facenti parte del compendio immobiliare. Il complesso ospiterà iniziative culturali e di valorizzazione agricola.

La Villa – previo accordo con l’Istituto scolastico – continuerà ad essere disponibile per lo svolgimento di attività pastorali e di culto, nonché per eventi promossi dalle associazioni del territorio. L’utilizzo della cappella gentilizia resterà riservato alla diocesi.