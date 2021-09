Volontariato: Misericordie, oggi al via on line il percorso formativo per “custodi”

Parte oggi il percorso formativo per “custodi” delle Misericordie, una nuova figura, promossa da mons. Franco Agostinelli, correttore nazionale del Movimento. Il “custode” avrà la funzione di collaborare e affiancare i correttori, sacerdoti da sempre impegnati nelle Misericordie, ma che oggi sono sempre più oberati di compiti pastorali. Il percorso formativo, interamente on line, si svilupperà in otto lezioni a cadenza quindicinale che spazieranno dall’analisi della società attuale agli approfondimenti biblici e liturgici, dalla preghiera alla dimensione missionaria ed al cristianesimo sociale. Le lezioni sono curate da esperti di multiforme estrazione, sacerdoti, religiose e laici, di diversa provenienza geografica. A seguire il percorso saranno decine di confratelli e consorelle di tutta Italia, designati di comune accordo dal correttore e dal governatore di ciascuna Misericordia. “La carenza di sacerdoti deve impegnare maggiormente i laici a mantenere forti e vitali le motivazioni profonde delle opere di carità dei confratelli – spiega mons. Agostinelli -. I nostri volontari devono poter trovare nelle proprie sedi di Misericordia chi sa accompagnarli con serenità e coerenza nei percorsi di crescita, non solo delle competenze tecniche, ma anche di quelle umane e spirituali. Crediamo che questa figura dei ‘custodi’ possa rappresentare un valido aiuto per i correttori e i governatori delle Misericordie, una novità importante per il futuro delle nostre associazioni”.