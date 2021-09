Coronavirus Covid-19: mons. Mansi (Andria), “vaccinarsi per dare ogni sicurezza alle famiglie”

Anche il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, in una lettera inviata ai presbiteri, diaconi e religiosi della diocesi, raccomanda di “avere a cuore l’impegno di esortare sempre tutti a praticare la vaccinazione, visto che si tratta di una scelta che ha come valore di fondo non solo la cura di sé ma anche e direi soprattutto la difesa di un bene comune che è la salute pubblica”. “Per dare ogni sicurezza alle famiglie – l’invito del vescovo, sulla scorta della nota ‘Curare le relazioni nel tempo della ripresa’, diffusa l’8 settembre dalla Cei – vi raccomando di accertarvi che quanti a diverso titolo esercitano qualche servizio pastorale e catechistico siano vaccinati e perciò abbiano sempre a portata di mano il green pass. Infine raccomando che in tutte le attività parrocchiali, compresa la liturgia, si continui ad usare la mascherina”.