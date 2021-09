11 settembre: Comunità di Sant’Egidio, veglia di preghiera in memoria delle vittime del terrorismo e delle guerre stasera a Roma

A vent’anni dagli attentati dell’11 settembre 2001, questa sera, venerdì 10 settembre, alle 20, la Comunità di Sant’Egidio si raccoglierà in preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre. “Occorre fare memoria di quel tragico giorno, che ha segnato la vita di migliaia di persone – si legge in un comunicato della Comunità – costituendo un punto di non ritorno nella nostra epoca, per impegnarsi sempre più sulla via dell’incontro e del dialogo, mentre il mondo è ancora attraversato da troppi conflitti e violenza”. Alla veglia di preghiera, che sarà presieduta da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, parteciperà Patrick Connel, rappresentante dell’ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, insieme con altri esponenti del Corpo diplomatico.