Diocesi: Genova, domani mons. Tasca ordina sacerdote don Davide Sormirio

Domani pomeriggio la diocesi di Genova riceverà la grazia di avere un nuovo sacerdote. Don Davide Sormirio sarà, infatti, ordinato presbitero durante la celebrazione eucaristica che si svolgerà nella cattedrale di San Lorenzo, alle ore 16, e che sarà presieduta dall’arcivescovo Marco Tasca. L’accesso alla cattedrale è libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle normative vigenti. Sarà anche possibile seguire la cerimonia on line sui canali social della diocesi di Genova. Don Davide, originario di Apparizione, antico borgo sulle alture del levante genovese, ha frequentato il liceo artistico Paul Klee, poi si è laureato in conservazione dei beni culturali all’Università di Genova. Fin da giovane ha frequentato la parrocchia, l’Acr, il gruppo famiglia, i ministranti, il catechismo. Dopo una intensa vita di attività pastorale e di preghiera è entrato in Seminario nell’ottobre del 2014 per “essere aiutato ad entrare nel mistero di ciò che sono”, come ha affermato nella sua presentazione pubblicata sul settimanale cattolico diocesano “Il Cittadino”. Proprio grazie all’esperienza formativa del Seminario ha quindi deciso di “vivere una vita piena” attraverso il presbiterio diocesano “anche grazie all’aiuto delle tantissime persone, suore, professori, ragazzi, parrocchiani, compagni di Seminario, che mi sono stati donati nel cammino”. Lo scorso anno è stato ordinato diacono attraverso l’imposizione delle mani del card. Angelo Bagnasco.