11 settembre: Casellati, “un punto di svolta della storia”

L’11 settembre 2001 è “una data che definisce da sola un evento e costituisce un punto di svolta della storia, che ha generato mutamenti epocali e a lungo produrrà i suoi effetti. La sua attualità, a distanza di due decenni, è sotto gli occhi di tutti”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo questa mattina al convegno “11 settembre 20 anni dopo”.

“Mi ha colpito la disarmante similitudine tra quei corpi innocenti che precipitavano dai grattacieli agitando mani e piedi (‘quasi a schivare quella caduta abissale’, per citare uno scrittore inglese) e i corpi degli afghani che vent’anni dopo, nel disperato tentativo di fuga da Kabul, si aggrappavano e cadevano dai carrelli degli aerei”, ha proseguito la seconda carica dello Stato, osservando che “dopo tutto questo tempo – dopo tante guerre, morti, investimenti umani e sociali ed economici – la nostra impressione è ancora quella di trovarci sospesi sull’orlo di un abisso”. “E noi, l’Occidente – forti dei nostri valori, della nostra storia, anche dei nostri errori – torniamo a porci le stesse domande. A chiederci come difendere le nostre libertà, la nostra sicurezza, il nostro stile di vita. A interrogarci su come preservare un mondo basato sui diritti fondamentali dell’essere umano”, ha aggiunto Casellati, secondo cui “per questo, oggi non è soltanto il giorno del ricordo”.

“L’11 settembre ha portato non solo una scia di morte, ma una paura dalla quale non ci siamo più completamente liberati”, ha sottolineato la presidente del Senato: “Qualcuno sostiene che non è stato l’11 settembre in sé, a cambiare il mondo, ma le conseguenze che ha provocato, i processi che ha innescato”. “Il risultato – ha commentato – non cambia: dopo vent’anni, dobbiamo ancora fare i conti con le strategie dell’Occidente, con l’incertezza degli assetti internazionali, con la difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e libertà nella vita di ogni giorno”.