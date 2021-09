Educazione: Diaco (Cei) ad assemblea Fism, “una società che investe sui bambini investe sul futuro”

“Una società che investe sui bambini investe sul futuro”. Lo ha detto Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per l’educazione e la scuola, intervenendo all’Assemblea congressuale della Federazione italiana scuole materne (Fism), riunita per eleggere il nuovo presidente, la componente elettiva del Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori legali e la Commissione di garanzia. L’intervento di Diaco, in apertura dei lavori, questo pomeriggio, ha tratteggiato alcune linee relative al mondo dell’infanzia richiamando parole chiave del magistero di Papa Francesco invitando, con il Pontefice, a “guardare avanti superando la condizione attuale con speranza”. La funzione delle scuole di ispirazione cattolica è “aiutare a costruire la pace e a condividere la prossimità in un tempo in cui il tema della guerra in varie parti del mondo è di stretta attualità”. Il direttore dell’Ufficio Cei ha riconosciuto l’impegno della Fism, come pure del tavolo Agorà delle parità, nel lavoro degli ultimi anni che avrà un ruolo importante nel quadro del Patto educativo globale “che è anche sussidiarietà riconosciuta e da riconoscere”. Diaco ha concluso citando l’imminente partenza del cammino sinodale e sollecitando i delegati presenti in aula a riflettere sul contributo che anche i bambini, insieme ai genitori ed educatori, potrebbero dare a questo processo.

La Fism raggruppa circa 9mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore.