Parlamento Ue: Stato dell’Unione europea, discorso di Von der Leyen ai deputati. In plenaria anche la situazione in Afghanistan

Il Parlamento europeo torna a riunirsi in sessione plenaria nella sua sede ufficiale di Strasburgo dal 13 al 16 settembre. Il 15 settembre, alle ore 9.00, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo stato dell’Unione europea, seguito da un dibattito con i deputati. Von der Leyen “dovrebbe delineare – si legge nell’ordine del giorno diffuso in sala stampa – l’impatto del lavoro della Commissione nell’ultimo anno, in particolare nell’affrontare la crisi economica e sanitaria Covid-19, oltre a condividere con i deputati la sua visione sulle risposte alle sfide che l’Ue deve affrontare, tra cui la ripresa economica, la lotta contro il cambiamento climatico, l’agenda per la digitalizzazione e la Conferenza sul futuro dell’Europa”. I deputati valuteranno il lavoro della Commissione e le iniziative previste per il prossimo anno oltre a presentare i loro punti di vista e le loro idee. “Per i deputati, il dibattito annuale sullo stato dell’Unione rappresenta un’occasione per esaminare il lavoro e i piani della Commissione europea e contribuire a definire la direzione dell’Ue”.

Durante la plenaria si discuterà di alcuni temi di politica interna ed estera (a partire dall’emergenza Afghanistan, ma anche di Polonia e Russia), di Brexit, di violenza di genere, di diritti Lgbtiq.