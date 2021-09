Coronavirus Covid-19: Catania, l’arcivescovo Gristina positivo al tampone. “Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni”

Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza episcopale siciliana è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Ne dà notizia l’arcidiocesi spiegando che “le sue condizioni di salute, costantemente monitorate, sono nella norma e non destano particolari preoccupazioni. Sono stati attivati tutti gli esami previsti dal protocollo sanitario. Nel frattempo, a scopo precauzionale, è stato avviato il trattamento medico”.

“Negli ultimi giorni – prosegue la nota – mons. Gristina ha preso parte ad un corso di Esercizi spirituali per sacerdoti presso la Domus Seraphica di Nicolosi. È stato, pertanto, effettuato, attraverso il personale dell’Asp, il tampone a quanti hanno partecipato al corso di Esercizi, come pure a coloro che abitano e si occupano della Casa di accoglienza. Nessuno è risultato positivo al test”.

“L’arcivescovo, condividendo l’esperienza di tante persone che in questo tempo di pandemia attraversano particolari difficoltà, ringrazia quanti sono vicini a lui e a tutti i malati di Covid con la preghiera e l’affetto”, conclude la nota, firmata dal vicario generale, mons. Salvatore Genchi: “Affidiamo alla materna intercessione della Beata Vergine Maria, a sant’Agata ed al beato card. Dusmet il nostro arcivescovo, auspicando una pronta guarigione perché possa presto riprendere l’esercizio del suo ministero pastorale a servizio della nostra Chiesa diocesana”.