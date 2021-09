Diocesi: Gaeta, l’Ac di Formia promuove due incontri con i cinque candidati a sindaco della città

In preparazione alle elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre, l’Azione Cattolica delle parrocchie della città di Formia organizza due incontri di approfondimento a tema con i cinque candidati a sindaco della città.

Il primo incontro si terrà venerdì 17 settembre, alle ore 19, presso il cortile del liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia. Si affronteranno i temi della scuola e istruzione; cultura e valorizzazione del patrimonio archeologico; politiche giovanili; politiche sociali. Modererà l’incontro Pino Casale. Il secondo incontro sarà venerdì 24 settembre, alle ore 19, nell’auditorium del Villaggio don Bosco di Formia. Si affronteranno i temi della sanità, commercio, turismo, ambiente e cura del territorio. Modererà l’incontro il giornalista Simone Nardone.

Gli incontri saranno in diretta su Facebook “Percorso Culturale Azione Cattolica Formia” e su Radio Civita InBlu (Fm 90.7 e 91.9, www.radiocivitainblu.it). Per la partecipazione agli incontri è obbligatoria la prenotazione su www.evenbrite.it e sarà richiesto il green pass.