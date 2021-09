Diocesi: Bologna, sabato 11 card. Zuppi presenta la nuova Nota Pastorale

Sabato 11 settembre alle ore 9.30 dalla Sala Santa Clelia della Curia, in collegamento streaming dal sito della Diocesi (www.chiesadibologna.it), l’arcivescovo card. Matteo Zuppi presenta la nuova Nota Pastorale “Come può nascere un uomo quando è vecchio? (Gv 3, 4). La Chiesa di Bologna nel cammino sinodale della Chiesa italiana. Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione. Vangelo-fraternità-mondo” e il programma per l’Anno pastorale 2021-2022. Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre l’arcivescovo guiderà la tradizionale “Tre Giorni del Clero”, in diversi luoghi. Lunedì 13 l’incontro si terrà nella Basilica di San Domenico dove interverrà anche il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, con un discorso e una preghiera comune. Martedì 14 il ritrovo è nei vicariati, dove il clero rifletterà sulla fraternità sacerdotale, e mercoledì 15 infine l’incontro si svolgerà in Seminario con le conclusioni dell’arcivescovo. Sabato 11 settembre alle ore 21.00 nel chiostro della Basilica di Santo Stefano il card. Zuppi partecipa all’evento “Plorabunt: un ricordo delle persone uccise nei luoghi di preghiera” in apertura del “G20 Interfaith Forum” (G20 If) che si svolge a Bologna. Lunedì 13 settembre alle ore 21.00, all’interno degli appuntamenti del G20 If, nel Convento di Santa Cristina si terrà, a cura dell’Arcidiocesi, un dialogo fra il card. Zuppi e i rappresentanti di diverse fedi e chiese su “La cosa più urgente dopo il Covid”. Insieme all’Arcivescovo, interverranno, tra gli altri anche Mohamed Abdel-Salam, Segretario Generale dell’Higher Committee on Human Fraternity, e Stefano Manservisi, già Direttore-Generale per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale presso la Commissione Europea. Martedì 14 settembre alle ore 15.30 nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo l’Arcivescovo interverrà alle conclusioni del G20 Interfaith Forum.