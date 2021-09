Giornali Fisc: “Corriere Cesenate”, “Risveglio” e “Il Piccolo”, uno speciale dedicato a Dante per i 700 anni dalla morte

“Dante, parole che risuonano dopo 700 anni”. Così s’intitola lo speciale “Dante700” che i settimanali diocesani “Corriere Cesenate”, “Risveglio” e “Il Piccolo” dedicano al Sommo Poeta nel settimo centenario della sua morte. L’evento sarà celebrato in maniera ufficiale a Ravenna, domenica 12 settembre, con l’Annuale e il concerto di Riccardo Muti. Nel numero in uscita questa settimana i lettori trovano otto pagine con interviste, curiosità, il calendario degli appuntamenti e un’anticipazione in esclusiva del card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, che domenica celebrerà a Ravenna la Messa di Dante e, nel pomeriggio, terrà la lectio magistralis alla biblioteca Classense.

Dante oltre il tempo e lo spazio, capace di parlare a ogni uomo a partire dalla sua vera umanità, che nasce dalla relazione con Dio. Questo lo specifico contributo dell’inserto curato dalla vicedirettrice Daniela Verlicchi che hanno l’ambizione di raccontare come questa figura sia riuscita ad oltrepassare ogni confine, nel tempo e nello spazio.

Ancora, nello speciale, si possono leggere ricordi di figure come mons. Giovanni Mesini, l’inventore del sesto centenario e dell’Annuale di Dante e Antonio Fusconi, storico custode della Tomba, una vita dedicata a Dante con 46 anni di onorato servizio e solo 15 giorni di ferie. Ma anche testimonianze dell’opera dantesca in tutta la Romagna: da Cesena dove una lapide in piazza del Popolo cita la Commedia, a Faenza dove una mostra reinterpreta questa figura e la sua opera attraverso i contributi di artisti contemporanei. Otto pagine per portare Dante e la sua opera anche nel futuro.