Diocesi: Livorno, stasera messa in ricordo delle vittime dell’alluvione di quattro anni fa

Stasera, alle 18, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Collinaia, il quartiere di Livorno più colpito dall’alluvione di quattro anni fa, sarà celebrata la messa in ricordo delle vittime. A presiederla sarà il vescovo di Livorno, mons. Simone Giusti, e accanto a lui il parroco don Raffaello Schiavone. “Nel ricordo di quella tragica notte, oltre a coloro che persero la vita, si farà memoria delle tante famiglie che in poche ore videro portarsi via tutto dalla furia dell’acqua e del fango: la casa, i loro averi, le loro sicurezze. E si farà memoria anche della solidarietà, delle centinaia di persone che accorsero nei giorni successivi la tragedia, per aiutare e sostenere materialmente e psicologicamente”, si legge su “La Settimana” on line.