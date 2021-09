Diocesi: Ac Cerreto Sannita, escursione-esperienza d’ascolto con l’associazione “Love Matese” per il Tempo del Creato

Per il Tempo del Creato, istituito da Papa Francesco, e come ultima attività estiva dell’Azione cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, domani, sabato 11 settembre, alle ore 9,15, sui Monti del Matese ci sarà un’esperienza di ascolto con l’associazione di promozione sociale “Love Matese”, che negli ultimi anni molto si sta spendendo per un turismo esperienziale e rurale nel Parco nazionale del Matese tra percorsi nel verde, trekking, visite guidate e molto altro ancora.

“Quest’esperienza verrà vissuta in un percorso a piedi, per 4 km e mezzo, lungo i sentieri che s’affacciano e lambiscono il fiume Lete nel territorio di Letino ad un dislivello di 200 metri – spiega una nota dell’Ac diocesana -. Il livello del percorso sarà molto facile, adatto a persone di tutte le età dai 6 anni in poi. Acqua e natura, letteratura e leggenda, l’esperienza raccontata da ‘Love Matese’ caratterizzeranno l’intero tragitto. Un modo per centrare l’obiettivo del Tempo del Creato: risanare i rapporti col Creato e gli uni con gli altri per costruire e donare speranza”.