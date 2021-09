Pellegrinaggio nazionale famiglie: Puglia, appuntamento domani pomeriggio nella basilica pontificia minore “Madonna del Pozzo” a Capurso, alle porte di Bari

“Esprimere la nostra fede in Gesù Cristo, evidenziare la bellezza del matrimonio e come, in un periodo così difficile, le famiglie si siano cementate a Gesù, alla fede e alla devozione mariana, e aiutate tra di loro in una gara di generosità come non era mai stata vista in precedenza”. Questa “gara” si è manifestata, tra l’altro, “nella assistenza agli anziani, nel procurare il cibo per chi ne aveva bisogno e collaborare con le parrocchie e le Caritas”. Così Massimo Partipilo, coordinatore per la Puglia di “Rinnovamento nello Spirito”, tratteggia le ragioni dell’appuntamento regionale del “Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia”, che quest’anno avrà la caratteristica di “evento diffuso”, coinvolgendo domani tutte le regioni d’Italia. In Puglia si svolgerà presso la basilica pontificia minore “Madonna del Pozzo” a Capurso, alle porte di Bari. Preghiere, canti, testimonianze e il Rosario della famiglia animeranno dalle 16 il pellegrinaggio, che si concluderà alle 18,30 con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. “La famiglia costituita sul matrimonio – conclude Partipilo – continua ad essere un elemento fondamentale della società soprattutto nel tempo della pandemia”. L’iniziativa è promossa, oltre che da Rns, dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e dal Forum nazionale delle associazioni familiari.