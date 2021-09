Ordinariato militare: mons. Marcianò designa don Sergio Siddi nuovo vicario generale

Don Sergio Siddi sarà il nuovo vicario generale dell’Ordinariato militare per l’Italia. Lo ha designato l’arcivescovo castrense Santo Marcianò. In servizio dal 1993, don Siddi ha ricoperto diversi incarichi nei vari reparti cui è stato assegnato. Tra questi quello di cappellano militare del Celio, al Comando generale della Guardia di Finanza e presso il segretariato della Presidenza della Repubblica. In una nota inviata al presbiterio diocesano mons. Marcianò raccomanda “la preghiera perché il suo ministero possa essere fecondo”. Don Siddi subentrerà a mons. Angelo Frigerio, in carica fino al 19 settembre, il quale per diversi anni, “con competenza e serietà esemplari – come precisa mons. Marcianò – ha portato avanti il suo servizio”, prima come cappellano e poi come diretto collaboratore dell’arcivescovo.