Università Cattolica: domani un webinar sui 100 anni degli studi di Psicologia

Gli studi di Psicologia in Università Cattolica coincidono con il centenario dell’Ateneo; per questo nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’istituzione il Dipartimento di Psicologia ha deciso di organizzare il 9 giugno (ore 15) un evento per raccontare la propria storia attraverso le numerose attività, ricerche e servizi che ormai da decenni promuove, fondando le sue attività sul passato, ma con una forte attenzione a cogliere le dinamiche sempre nuove che la società propone. L’iniziativa, “La psicologia tra formazione, ricerca e applicazione. Una sfida che parte da Padre Agostino Gemelli” è volta a “recuperare le origini della psicologia in Università Cattolica che affondano nel Laboratorio di psicologia e biologia fondato nel 1921 da padre Gemelli, che acquisisce il suo nome definitivo di Laboratorio di psicologia sperimentale solo nel 1924”, spiega un comunicato. Il Laboratorio diventa luogo di confronto e approfondimento, ospita i “Venerdì della Cattolica”, cicli di conferenze e di seminari d’approfondimento aperti a psicologi, psichiatri, medici, filosofi, pedagogisti e professionisti di chiara fama, esterni all’Università. Tra i più noti e assidui lo psicologo di origine ebraica e dichiarate idee socialiste Cesare Musatti. Dal Laboratorio escono a getto continuo gli esiti di studi e ricerche, condotte da Gemelli stesso, dagli assistenti, dai ricercatori . Nel 1954-55 viene istituita la Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica. Nel 1963-64 assume la denominazione di Scuola di specializzazione in psicologia e rimane attiva fino al 1987-88. Parte dei suoi docenti confluiranno poi nel corso di laurea in Psicologia istituito nel 1993/94. Dopo i saluti di Antonella Marchetti, direttore Dipartimento di Psicologia, Alessandro Antonietti, preside Facoltà di Psicologia, Margherita Lanz, psicologa dell’Università Cattolica, interverranno Eugenia Scabini, Cesare Kaneklin, Claudio Bosio, Cristina Castelli, Enrico Molinari.