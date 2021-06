Francia: Conferenza episcopale, dal 1° settembre una donna segretario generale (aggiunto) e direttrice della comunicazione. Si tratta di Karine Dalle

La Conferenza episcopale di Francia si tinge di rosa e sceglie una donna, sposata e madre di tre figli, per l’incarico di segretario generale (aggiunto) della Cef e direttrice della comunicazione per un periodo di tre anni a partire dal 1° settembre 2021. Si tratta di Karine Dalle ed è stata scelta ieri dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale di Francia. Succederà a Vincent Neymon, che ha ricoperto lo stesso incarico dal 5 gennaio 2015 e il cui secondo mandato scadrà il 31 agosto 2021. Karine Dalle – si legge in una nota diffusa oggi dalla Cef – è stata finora delegato per la comunicazione per l’arcidiocesi di Parigi. Ha 48 anni, è di Lione dove ha compiuto gli studi secondari. Laureata nel 1995 all’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers, è entrata a far parte del gruppo Gillette France nel 1996, dove ha lavorato per 10 anni, a Caen, Annecy, poi a Parigi. Ha lavorato per marchi come Gillette, Braun, Orale -B, in posizioni di vendita e marketing. Nel 2006 è entrata a far parte della Universal Pictures Vidéo come responsabile marketing per la distribuzione in dvd dei film degli Universal Studios in Francia. Nel 2014 partecipa per alcuni mesi all’avventura di una start-up nel campo della stampa 3D. Nel maggio 2016 è entrata nella diocesi di Parigi come delegata arcivescovile per la comunicazione, missione che ha svolto con il card. André Vingt-Trois, poi con l’arcivescovo Michel Aupetit. Non è la prima volta che i vescovi francesi optano per una donna. Nel 2018, fu nominata segretario generale (aggiunto) della Conferenza episcopale francese Christine Naline, anche lei madre di quattro figli e nonna di otto nipoti.