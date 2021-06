Clero: Radio Mater, stasera in onda la puntata “Maria Madre dei sacerdoti”. In collegamento anche mons. Russo

Questa sera, martedì 8 giugno, alle ore 21,10 su Radio Mater andrà in onda la rubrica “Maria nostra Mamma”. Tema della puntata: “Maria Madre dei sacerdoti”. In preparazione alle ordinazioni presbiterali di sabato 12 giugno, festa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, nella chiesa cattedrale di Milano, di 10 candidati al sacerdozio, “vogliamo pregare per loro e per tutti i presbiteri e sentire anche la testimonianza di alcuni sacerdoti che già vivono il ministero sacerdotale”, si legge in un post su Facebook di Radio Mater. Conduce il giornalista Enrico Viganò, responsabile della Comunicazione di Radio Mater. In studio mons. Angelo Pirovano che il 12 giugno celebrerà i 45 anni di sacerdozio (1976). In collegamento don Mario Galbiati, che il 28 giugno 2021 celebrerà i 68 anni di sacerdozio (1953), mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, che il 20 aprile ha celebrato i 30 anni di sacerdozio (1991) e il 28 maggio 2021 ha celebrato i 5 anni di episcopato (2016), don Donato Vicini, che domani, 9 giugno, celebrerà i 20 anni di sacerdozio (2001), e don Carlos Galdamez, neo sacerdote del San Salvador, studente di teologia a Roma. “Potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande e i vostri auguri all’indirizzo di posta elettronica diretta@radiomater.org o mandando un sms al numero 3317914523 oppure chiamando in diretta al numero 031646000”, conclude Radio Mater.