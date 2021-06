Diocesi: Andria, domani festa liturgica di san Riccardo. In serata mons. Mansi presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale

La Chiesa di Andria si prepara a festeggiare san Riccardo, partono della città e della diocesi. Domani, 9 giugno, nella cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo” saranno celebrate le messe alle 8 e alle 9, mentre, alle 19, il vescovo Luigi Mansi presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale conferirà il ministero dell’Accolitato e il ministero straordinario della Comunione ad alcuni laici. La celebrazione serale sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon (canale 18 e in hd 518).

Come ricorda una nota della diocesi, il vescovo Riccardo, uomo probabilmente istruito e preparato al sacerdozio in ambienti monastici, fu inviato nella sede di Andria durante il pontificato di Adriano IV (sec. XII). La sua azione pastorale fu volta al risanamento dei costumi del clero e all’educazione cristiana del popolo. Una testimonianza perduta d’archivio riportata dall’Ughelli attesta che Riccardo fosse ancora in vita nel 1196, quando trasferì le reliquie dei santi Erasmo e Ponziano presso la chiesa di San Bartolomeo. Venne proclamato patrono della città di Andria sotto il pontificato di Eugenio IV, dopo il rinvenimento delle ossa, nel 1438.