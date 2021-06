Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, on line l’ultima video-meditazione dei “Tredici martedì” in preparazione della festa

Il cammino dei “Tredici martedì” di Sant’Antonio, la caratteristica devozione antoniana che per 13 settimane prepara spiritualmente alla festa, è giunto all’ultima tappa, infatti solo pochi giorni ci separano dal 13 giugno, festa di sant’Antonio.

Nell’ultima video-meditazione offerta dai frati della basilica del Santo, a Padova, fra Oliviero Svanera, rettore della basilica del Santo, “si interroga sul perché la devozione a sant’Antonio sia così profondamente sentita in tutto il mondo. Come mai tanti devoti ogni anno vengono a trovare Antonio nella sua basilica? Perché nel giorno della sua festa migliaia e migliaia di persone si riuniscono in preghiera toccando la sua tomba?”. Fra Oliviero spiega: “Attraverso l’incontro con Antonio ancora oggi possiamo incontrare Gesù. Attraverso i suoi Sermoni, la sua parola e nei miracoli che lui compie incontriamo l’immagine vera, reale e viva di Cristo. Sentiamo la sua presenza che ci accompagna lungo il cammino della nostra vita”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi dalle ore 17, si potrà seguire la preghiera della tredicina e la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Tutta la giornata di domenica 13 giugno, festa di Sant’Antonio, sarà trasmessa in diretta sul sito 13giugno.org.