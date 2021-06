Pace: Ambasciata Italia presso Santa Sede, 14 giugno presentazione campagna “Leaders for peace” dei giovani di Rondine

Lunedì 14 giugno, a Roma, nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, avrà luogo la presentazione della campagna globale “Leaders for peace” dei giovani di Rondine, alla presenza dell’ambasciatore Pietro Sebastiani, che ha voluto l’evento, e del fondatore di Rondine – Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Lo riferisce in un comunicato la stessa ambasciata. Interverranno, tra gli altri, mons. Stefano Russo, segretario Generale della Cei, mons. Mirosław S. Wachowski, sotto-segretario della sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana, George Poulides, ambasciatore di Cipro presso la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, ambasciatore di Costa Rica presso la Santa Sede, Nnaemeka Phil Eke-Okocha e Sara Dukic, Rondini d’Oro (‘alumni’ di Rondine), Amira Kalem e Amina Šurković, giovani del progetto Opera Segno – Mediterraneo Frontiera di Pace, e Stefania Mancini, vice presidente di Fondation Assistance Internationale (Fai). Durante l’incontro due studenti della World House, lo Studentato internazionale di Rondine, leggeranno l’appello della campagna con il quale Rondine chiede a ciascuno dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite di dedicare una cifra simbolica dal proprio bilancio della difesa alla formazione di altrettanti leader globali in grado di intervenire nei principali contesti di conflitto del mondo, per promuovere lo sviluppo di relazioni sociali e politiche pacificate. L’evento si svolgerà all’aperto, nel chiostro di Palazzo Borromeo, nel pieno rispetto delle regole e disposizioni anti Covid-19.