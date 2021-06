Giovani: Acli Roma, “la capitale offre poche opportunità agli under 30, il 46% se ne andrebbe”

Il 46% dei giovani romani lascerebbe la capitale, soprattutto per cercare opportunità lavorative altrove. È quanto emerso da una indagine di Acli Roma che ha coinvolto oltre 1.000 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 30 anni. I giovani hanno risposto ad un questionario anonimo online. In termini di attrattività della città, il 54% ha dichiarato che non lascerebbe Roma, ma il 46% lo farebbe: il 41% indica la mancanza di lavoro come motivazione principale mentre il 30% indica la scarsa qualità di vita. Invece a tenere ancorati i giovani alla capitale sono il settore dello svago e del divertimento (67%) e della cultura: per il 63% degli intervistati è il punto di forza della città. Una città con pochi giovani (solo il 5% della popolazione romana ha tra i 18 e 30 anni e il 9,5% tra i 31 e i 35 anni), molti dei quali pronti a fuggire. Altro tema molto sentito è quello della casa: tra gli occupati full-time solo il 46,3% è economicamente autonomo dalla famiglia di origine e quindi può permettersi di vivere da solo, mentre la condizione di semi-dipendenza riguarda ben il 42,8% dei giovani che lavorano. La valutazione dei mezzi pubblici romani si attesta su 4,66 in una scala da uno a dieci, cioè meno di mediocre. In generale, il 43% si lamenta dei quotidiani ritardi, il 31% dei tempi di attesa incerti, seguiti poi dalla scarsa pulizia al 22%. Il tasto più dolente riguarda autobus e tram (80% delle scelte), seguiti dalla metropolitana (15% delle scelte). Poco più di un ragazzo su quattro (27%) è coinvolto attivamente all’interno delle attività del suo quartiere, mentre gli altri non vi prendono parte, principalmente per mancanza di interesse (42%) e di tempo effettivo (27%). Da notare un 20% che vorrebbe partecipare ma si disperde perché non ha utili punti di riferimento. Se ne parlerà il 10 giugno, alle ore 15, durante il secondo appuntamento online (sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma) del “Cantiere Roma”, l’iniziativa promossa in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l’obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e domani vista dai cittadini. Al termine degli appuntamenti le Acli di Roma presenteranno un documento con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco.