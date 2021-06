Diocesi: Molfetta, al via un percorso in preparazione alla 49ª Settimana sociale. Domani convegno con mons. Santoro

In preparazione alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre), la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi avvia un percorso di riflessione e formazione. Il primo appuntamento è in programma per domani, mercoledì 9 giugno, con un convegno dedicato a transizione ecologica, lavoro e giovani che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sui canali social della diocesi (YouTube e Facebook).

Ad aprire l’iniziativa – promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, diretto da Cosimo Altomare – sarà l’arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore della Settimana sociale, mons. Filippo Santoro, che presenterà il documento preparatorio dell’evento nazionale. Interagiranno con l’arcivescovo quattro giovani delle associazioni ecclesiali e ambientaliste in un dibattito moderato da Maria Luisa Giancaspro, dell’Università di Bari. Il vescovo diocesano, mons. Domenico Cornacchia, e Cosimo Altomare introdurranno l’incontro, illustrando il percorso preparatorio che, accanto a diversi momenti di approfondimento delle tematiche nelle città e nelle parrocchie della diocesi, prevede due convegni diocesani sulle problematiche del disagio sociale, della conversione ecologica e del lavoro futuro che si terranno l’8 luglio e il 7 ottobre.