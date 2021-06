Diocesi: Lecce, mons. Seccia presiederà domani la “Messa prima degli esami” per maturandi, dirigenti, docenti e famiglie

Si svolgerà domani, alle ore 19, nella cattedrale di Lecce, la consueta “Messa prima degli esami”, organizzata dal Movimento studenti di Azione cattolica diocesana (Msac), in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica. Sarà mons. Michele Seccia a presiedere la celebrazione che verrà trasmessa in diretta su Portalecce e Telerama. Un appuntamento che, come si legge sul comunicato stampa della diocesi di Lecce, vuole essere momento per invocare la benedizione del Signore sui maturandi, che si accingono a vivere questa tappa così bella ed entusiasmante, ma anche sulle loro famiglie, sui dirigenti scolastici ed i docenti.