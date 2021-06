Diocesi: Bologna, giovedì l’Assemblea guidata dal card. Zuppi

Giovedì 10 giugno, alle ore 21, la Chiesa di Bologna si riunirà in Assemblea diocesana per la preparazione al prossimo anno pastorale dedicato al tema “Può rinascere un uomo quando è vecchio?”, tratto da una frase di Nicodemo a Gesù (Gv 3,1-8). L’iniziativa, che si svolgerà da remoto, sarà guidata dal card. Matteo Zuppi dall’aula “Santa Clelia” dell’arcivescovado assieme ai vicari generali, mons. Giovanni Silvagni e mons. Stefano Ottani, e i vicari episcopali per la cultura e l’evangelizzazione, don Maurizio Marcheselli e don Pietro Giuseppe Scotti. Presenti anche il moderatore del Consiglio pastorale diocesano, Luca Marchi,con Rosa Popolo, presidente della Zona pastorale Meloncello-Funivia, e Daniela Sala, giornalista e presidente della Zona Borgo Panigale e Lungo Reno, che introdurrà e modererà i lavori. Seguirà un intervento di mons. Ottani sulla proroga di un anno del “Biennio del crescere”, prima parte del progetto quinquennale tracciato dall’arcivescovo nella Nota pastorale “Il seminatore uscì a seminare”. A don Marcheselli sarà poi affidata una “lectio” sulla figura di Nicodemo, alla quale seguirà il contributo in streaming del card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, sul tema “L’adulto uscito dalla pandemia”. Interverrà quindi don Scotti che presenterà alcuni obiettivi per i principali settori pastorali prima delle conclusioni dell’arcivescovo Zuppi. Chiunque potrà intervenire inviando un’e-mail all’indirizzo che sarà comunicato all’inizio dell’Assemblea, che sarà trasmessa in diretta sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

Intanto, domani, mercoledì 9 alle ore 18.30 il card. Zuppi dialogherà con gli universitari a Villa Revedin (piazzale Bacchelli, 4) in occasione dell’incontro “Noi sogniamo che… Misurare il futuro con i nostri passi” proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria. Alle ore 21.15 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) nell’ambito dell’iniziativa “Liberi” l’arcivescovo parteciperà alla presentazione del libro “La Divina Commedia” con l’autore Franco Nembrini.

Venerdì 11 il card. Zuppi sarà a Pellestrina, città natale del Beato Olinto Marella, restituendo la visita che il vescovo di Chioggia, mons. Adriano Tessarolo, aveva compiuto lo scorso 27 maggio alla Città dei Ragazzi di San Lazzaro di Savena con una rappresentanza del suo clero. Sabato 12 alle ore 15.00 il card. Zuppi inaugurerà il museo “Olinto Marella” (viale della Fiera, 7).

Domenica 13 alle ore 17.30 nella cattedrale di S. Pietro l’arcivescovo celebrerà una messa alle ore 17.30 durante la quale emetterà la professione solenne una clarissa francescana missionaria del Santissimo Sacramento.