Diocesi: Rossano Cariati, sabato l’ingresso solenne del neo arcivescovo Maurizio Aloise

Sabato 12 giugno farà il suo solenne ingresso nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati il nuovo arcivescovo Maurizio Aloise. L’arcivescovo arriverà dal mattino e vivrà il primo contatto con la diocesi presso il Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia dove, come da protocollo, ci sarà il bacio della terra, un momento di preghiera e la benedizione. Poi visiterà la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo sempre in Tarsia, prima comunità parrocchiale dell’arcidiocesi che incontrerà lungo il percorso. A seguire sosterà in preghiera nel santuario di Santa Maria delle Grazie in Spezzano Albanese, quindi, attraverso un itinerario ricco di incontri con persone e realtà significative del territorio diocesano, arriverà nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita alle 17.30, per l’inizio dei riti previsti per l’insediamento del nuovo pastore. Mons. Aloise ha espresso il desiderio che non si facciano doni alla sua persona in occasione del suo ingresso e, quanto si vorrebbe destinare a questo scopo, può essere versato sul conto corrente bancario intestato all’arcidiocesi di Rossano-Cariati. “È infatti volontà dell’arcivescovo – si legge in un comunicato – destinare il ricavato delle offerte per l’acquisto di dosi di vaccino in India”. A causa del Covid-19, l’ingresso in cattedrale sarà contingentato. Per consentire una maggiore partecipazione è stato predisposto un maxi schermo in piazza Duomo, che trasmetterà in diretta le immagini della celebrazione eucaristica. Da casa l’evento potrà essere seguito in diretta tv su L’altro Corriere Tv –Canale 211 del digitale terrestre, in streaming sulle pagine Facebook, il canale YouTube e il profilo Instagram della testata dell’Eco dello Jonio e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati.