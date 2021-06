Diocesi: Vercelli, domani in cattedrale la Giornata di fraternità sacerdotale

Verrà celebrata domani, mercoledì 9 giugno, a Vercelli, la Giornata di fraternità sacerdotale, durante la quale si festeggeranno gli anniversari di ordinazione presbiterale e diaconale.

In cattedrale, a partire dalle 9.45, è in programma la recita dell’Ora Media a cui seguirà la riflessione proposta da don Gian Carlo Taverna su “Il valore e il significato del perdono” a partire dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Alle 11 l’arcivescovo Marco Arnolfo presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale si ricorderanno gli anniversari di ordinazione sacerdotale: 60 anni per don Luigi Degrandi; 50 per il marianista padre Alberto Colombo, mons. Antonino Guasco, il can. don Carlo Rustichelli, il can. mons. Eusebio Viretto; 40 anni per il salesiano don Guido Candela; 30 anni per don Edward Swiatkowski e don Lauro Marabese. E i 30 anni di diaconato permanente per Emor Lucingoli.