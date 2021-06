Commissione Ue: bilancio 2022, proposta per 167,8 miliardi più 143,5 per NextGenerationEu. Hahn, “fondi per sostenere la ripresa”

Strasburgo, 8 giugno: la riunione del collegio dei commissari nella sede dell'Europarlamento (foto SIR/European Commission)

La Commissione ha proposto oggi uno schema di bilancio per il prossimo anno pari a 167,8 miliardi di euro, da integrare con circa 143,5 miliardi di euro di sovvenzioni nell’ambito di NextGenerationEu. “La loro potenza di fuoco combinata mobiliterà investimenti significativi per stimolare la ripresa economica, salvaguardare la sostenibilità e creare posti di lavoro. Darà priorità alla spesa verde e digitale al fine di rendere l’Europa più resiliente e pronta per il futuro”, si legge in una relazione a margine del budget. Secondo le procedure comunitarie, in questo periodo la Commissione propone un bilancio, che poi passa per competenza alle due autorità che decidono in materia, ossia Parlamento e Consiglio Ue. Il commissario Johannes Hahn ha dichiarato: “Stiamo proponendo livelli di sostegno finanziario senza precedenti per rafforzare la ripresa dell’Europa dalla crisi sanitaria ed economica. Aiuteremo le persone, le aziende e le regioni più colpite dalla pandemia. Investiremo nella resilienza dell’Europa e nella sua modernizzazione attraverso la transizione verde e digitale. Rimettere in carreggiata l’Europa, accelerare la sua ripresa e renderla pronta per il futuro sono le nostre principali priorità”.