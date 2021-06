Coronavirus Covid-19: Comunità di Sant’Egidio, ricevuta donazione da Repubblica di Cipro per far fronte all’emergenza in Africa

Il governo della Repubblica di Cipro sostiene, con una donazione, la prevenzione del Covid-19 portata avanti dal programma “Dream” della Comunità di Sant’Egidio in 10 Paesi africani. Lo rendo noto oggi la stessa Comunità di Sant’Egidio. Avviato nel 2002, per la cura dell’Aids in Africa, “Dream” è diventato negli anni “un modello per il continente, con 50 centri clinici e 28 laboratori di biologia molecolare, che hanno fornito esami diagnostici e assistenza sanitaria gratuita a oltre 500mila persone e consentito, tra l’altro, la nascita di 120mila bambini sani da madri sieropositive – ricorda la Comunità di Sant’Egidio -. Dream lavora in supporto dei sistemi sanitari dei singoli Stati, formando personale medico e infermieristico locale. Forte dell’esperienza maturata nel contrasto all’Hiv, alla tubercolosi e a Ebola, il programma si è immediatamente attivato nella lotta alla pandemia da Covid-19, mettendo a disposizione i propri laboratori e centri clinici, per lo screening dei pazienti e le vaccinazioni”.

I fondi stanziati dal governo di Cipro permetteranno di incrementare le vaccinazioni e le distribuzioni di dispositivi di protezione individuale in Malawi e Mozambico. “Si tratta di una donazione particolarmente importante, in un momento difficile per l’Africa anche per il calo degli aiuti destinati alla cooperazione, mentre è indispensabile intensificare l’attività di prevenzione ed estendere la campagna di vaccinazione nel Sud del mondo”, ha dichiarato il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.