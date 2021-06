Società: Medicina Solidale, Fonte d’Ismaele e Unione italiana forense, domani il webinar “Che fino hanno fatto i minori. Cronache di un Paese che non guarda al futuro”

Domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 16,30 si terrà il webinar dal titolo “Che fino hanno fatto i minori. Cronache di un Paese che non guarda al futuro”. L’iniziativa prende spunto e riprende il titolo del libro scritto dalla giornalista de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, che prenderà parte al confronto. L’evento è promosso dalle associazioni Medicina Solidale e Fonte d’Ismaele e dall’Unione italiana forense. Inoltre, verranno letti alcuni brani del libro di Cuzzocrea dall’attrice Margherita Tiesi. L’organizzazione è dell’agenzia giornalistica Comunicatio in collaborazione con l’agenzia Biancamano & Spinetti.

Interverranno card. Augusto Paolo Lojuidice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, Paolo Siani e Maria Teresa Bellucci, membri della Commissione parlamentare dell’infanzia e l’adolescenza, , Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Alberto Siracusano, professore ordinario di Psichiatria all’Università di Tor Vergata, Lucia Ercoli dell’Osservatorio diritti minori vulnerabili di Fonte di Ismaele, Giuseppe Sartiano, giudice onorario delTribunale per i minorenni di Roma, Alice Mazzei, coordinatrice di “Spam-Spazio ai minori”, la commissione dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino per la tutela dei minori. Coordina e interviene Elisebetta Rampelli, presidente dell’Unione italiana forense.

Il webinar verrà trasmesso in diretta sui profili Facebook delle associazioni Medicina Solidale e Fonte d’Ismaele.