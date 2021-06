Teologia: Lucia Vantini nuova presidente del Cti

Il Coordinamento teologhe italiane (Cti) ha una nuova presidente, eletta sabato 5 giugno durante l’assemblea generale svolta in modalità telematica. Si tratta di Lucia Vantini, veronese, classe 1972, docente di Teologia fondamentale e antropologia all’Issr San Pietro Martire e di Antropologia filosofica e Antropologia teologica allo Studio teologico San Zeno, oltre che docente a contratto di Storia della filosofia contemporanea all’Università di Verona. Vantini – vicepresidente nello scorso quadriennio – succede a Cristina Simonelli, che ha guidato l’associazione per due mandati, dal 2013 a oggi. L’assemblea ha anche eletto la nuova segretaria – la piacentina Donata Horak, canonista – e il Consiglio di presidenza, che risulta composto da Rita Torti (Parma), Federica Cacciavillani (Vicenza), Anna Carfora (Napoli), Alice Bianchi (Roma) e Simona Segoloni (Perugia), quest’ultima poi nominata dal Consiglio come vicepresidente. Il Coordinamento teologhe italiane, che attualmente conta più di 160 socie e soci, è stato fondato nel 2003 per sostenere le donne impegnate nella ricerca teologica e promuovere gli studi di genere in teologia.

Cura tre collane di libri (Sui generis con Effatà, Teologhe e teologie con Nerbini, Exousia con San Paolo) e un blog (Il regno delle donne, in collaborazione con la rivista “Il Regno”), è parte attiva del Coordinamento delle associazioni teologiche italiane (Cati) e lo scorso anno ha organizzato un corso base online di Teologia delle donne frequentato da circa 800 persone; un secondo corso sarà attivato nell’autunno 2021. Sempre fra le iniziative pubbliche recenti, il seminario sulla riforma della Chiesa (settembre 2020, registrazioni su www.teologhe.org) e i tre incontri “Una stanza per noi” (video disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione).