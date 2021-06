Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 39 milioni di dosi, vaccinate più di 13,2 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 38.967.383 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 13.252.430 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 24,43% della popolazione italiana.

In totale sono 21.390.569 le somministrazioni a donne e 17.576.814 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 299.529 le somministrazioni tra i 16-19enni (70.194 immunizzati), 1.738.185 tra i 20-29enni (593.741), 2.320.339 tra i 30-39enni (819.418), 4.245.647 tra i 40-49enni (1.257.947), 7.430.645 tra i 50-59enni (2.096.799), 7.753.929 tra i 60-69enni (2.352.020), 7.259.866 tra i 70-79enni (2.284.574), 6.454.657 tra gli 80-89enni (3.086.787) e 1.464.586 tra gli over 90 (690.950).

Rispetto alle 42.383.709 dosi finora disponibili in tutta Italia (27.733.972 di Pfizer/BioNTech, 8.993.380 di AstraZeneca, 4.096.657 di Moderna e 1.559.700 di Janssen), ne sono state inoculate il 91,5%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 93,8%. Seguono Marche e Umbria (93,6%) e Abruzzo (93,3%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (6.718.038) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (3.769.165) e Campania (3.768.628).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.983.432 a fronte di 2.377.081 effettuate a febbraio, di 5.982.578 a marzo, di 9.712.581 ad aprile e di 14.946.564 a maggio. Nei primi giorni di giugno – secondo i dati disponibili al momento – sono state 3.925.296 le somministrazioni totali che hanno riguardato 3.140.498 prime dosi (comprese 337.090 di vaccino monodose Janssen) e 784.798 seconde dosi.