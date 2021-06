Diocesi: Milano, mons. Delpini alla messa per la chiusura della scuola. “Non sia solo un servizio, ma una comunità”

“La scuola può essere luogo di guarigione se diventa una comunità. Non un servizio da utilizzare, non una struttura che deve funzionare: è anzitutto un contesto che deve propiziare la liberazione, per trasformare il bozzolo in farfalla”. Lo ha affermato oggi l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, durante la messa per la fine dell’anno scolastico che ha presieduto in Duomo. “Dobbiamo essere grati a quanti hanno offerto questo invito a volare nelle nostre scuole in questi mesi così difficili: dirigenti, docenti, personale amministrativo, personale ausiliario hanno attraversato questi mesi – ha continuato l’arcivescovo -. Talora la preoccupazione per l’osservanza dei protocolli è stata così persuasiva che ha assorbito tutte le energie. Ma la scuola è chiamata ancora a rispondere alla sua vocazione a far crescere le persone, ad abilitare alle relazioni, ad aprire orizzonti”.