Tutela dei minori: al via Servizio interdiocesano per le diocesi del Lazio Sud. “È il tempo della cura delle ferite e dell’ascolto a chi non l’ha potuto ricevere finora”

Prendono il via le attività del Servizio interdiocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili per le diocesi del Lazio Sud ed è già online il sito www.tutelaminoridiocesilaziosud.it. Il Servizio – si legge in un comunicato diffuso questa mattina – “nasce come segno della comunione ecclesiale delle diocesi di Gaeta, Anagni-Alatri, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Terracina Sezze-Priverno, Sora- Cassino-Aquino-Pontecorvo; in attuazione delle norme emanate dalla Conferenza episcopale italiana e come risposta all’appello di Papa Francesco nella lotta intrapresa contro la pedofilia ed ogni forma di abuso nella Chiesa”. Il Servizio è stato costituito per svolgere attività di prevenzione, iniziative di formazione rivolte a sacerdoti e operatori pastorali, attraverso lo studio e l’approfondimento delle questioni collegate di carattere psicologico, pedagogico e giuridico, definendo protocolli e buone prassi da applicare nell’azione pastorale. Al Servizio inoltre compete raccogliere segnalazioni di abusi sessuali avvenuti in ambito ecclesiale attraverso il Centro di Ascolto accessibile a tutti attraverso il sito www.tutelaminoridiocesilaziosud.it. Il portale prevede una sezione destinata alla formazione e uno spazio con la legislazione in materia. I vescovi delle diocesi del Lazio sud affermano: “La nascita del Servizio interdiocesano Tutela minori è un segno delle nostre Chiese locali di vicinanza a tutte le persone ferite e desiderose di riconciliazione. Ci poniamo sulla strada tracciata da Papa Francesco e dai suoi predecessori nel prevenire il fenomeno degli abusi, assicurare giustizia alle vittime, mettere in sicurezza gli adulti vulnerabili”. “Questo è il tempo della cura delle ferite, dell’ascolto a chi non l’ha potuto ricevere finora, è il tempo di costruire una cultura della tutela e del rispetto dei minori, è il tempo di lavorare tutti insieme per avere sempre, come scrive il Santo Padre, la possibilità, il diritto e la gioia di guardare sempre negli occhi i bambini”.