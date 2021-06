Festa della Repubblica: mercoledì su Tv2000 “La casa degli italiani”, documentario alla scoperta del palazzo del Quirinale

In occasione della festa della Repubblica e nell’ultimo anno del settennato del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il 2 giugno Tv2000 manderà in onda alle 21.40 “La casa degli italiani”, un documentario, condotto da Paola Saluzzi, sullo storico edificio che è stato palazzo dei Papi, residenza ufficiale del Re d’Italia, e dal 1946 del Presidente della Repubblica. Verranno svelati i segreti di un complesso unico al mondo, con immagini oltre i normali percorsi di visita al pubblico. Paola Saluzzi accompagnerà i telespettatori in un viaggio straordinario tra gli stucchi, i dipinti di fama, gli ori, le porcellane e gli arazzi, gli intarsi, i velluti e gli specchi, le volte affrescate, in un’architettura unica, che nel corso dei secoli ha preso forma sotto le mani dei maestri più grandi. Le telecamere di Tv2000 hanno immortalato la varietà delle piante, lo splendore delle berline presidenziali, firmate da Pininfarina, oltre che le carrozze sontuose dei re e dei principini Savoia, le giostre dei cavalli dei corazzieri, con le loro divise, i loro riti (il veterano mostra con orgoglio le sue foto mentre alza la Coppa del Mondo, insieme al Presidente Pertini, nell’82). E, poi, un laboratorio unico al mondo specializzato nel restauro degli arazzi antichi e tante curiosità e piccole storie che contribuiscono a raccontare la grande Storia.