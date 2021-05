Festa della Repubblica: mercoledì pomeriggio premiazione delle scuole finaliste del progetto “Lezioni di Costituzione”

È in programma per mercoledì 2 giugno, alle 16, la trasmissione su Rai Tre – a cura di Rai Parlamento – della cerimonia di premiazione del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” che si terrà nella Nuova Aula dei gruppi parlamentari.

Il progetto didattico-educativo, rivolto a tutti gli istituti di istruzione superiore, è organizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, a partire dal 2007.

Saranno quattordici le scuole finaliste del progetto, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, che verranno premiate nell’evento di mercoledì al quale interverranno il residente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.