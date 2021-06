Scuola: esami di Stato 2021, pubblicati i nominativi dei presidenti di Commissione. Oggi ultimo giorno di presentazione degli elaborati da parte degli studenti

Sono stati pubblicati oggi, sul sito del ministero dell’Istruzione, i nominativi dei presidenti delle Commissioni per gli esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione 2021. I nominativi dei presidenti sono consultabili all’interno della sezione dedicata agli esami e sono stati forniti anche alle istituzioni scolastiche. Anche quest’anno, come lo scorso anno, le Commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni. In particolare, le Commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte.

Scadono poi oggi, 31 maggio, i termini per la consegna dell’elaborato da parte delle candidate e dei candidati. Un lavoro basato sul percorso svolto da ciascuna studentessa e ciascuno studente. Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’esame consisterà in un colloquio che partirà proprio dalla discussione dell’elaborato realizzato.

La sessione d’esame del secondo ciclo avrà inizio il prossimo 16 giugno alle 8.30. Il Ministero in questi giorni è stato vicino alle studentesse e agli studenti anche con la pubblicazione di una serie di materiali sui canali social e attraverso il racconto delle esperienze dei maturandi. Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami 540.024 candidati, di cui 522.161 interni e 17.863 esterni. La ripartizione dei candidati interni è: Istituti professionali: 96.908; Istituti tecnici: 169.354; Licei: 255.899.

Il link alla sezione del ministero dedicata agli esami di Stato 2021 con tutti i materiali e le informazioni disponibili: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/.