Rns: 43ª Convocazione nazionale. Martinez, “lo Spirito Santo deve penetrare in noi”

Si è aperta ieri con la “Mistagogia dell’alleanza” la seconda giornata della 43ª Convocazione nazionale dei 1.700 Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, radunati via streaming da ciascuna realtà locale attraverso il sito rinnovamento.org per seguire l’intenso programma trasmesso dalla sede di Roma. Sviluppata in sei tempi, la catechesi battesimale del mattino – caratterizzata dalla proclamazione della Parola di Dio, l’annuncio, il segno e il canto – si è conclusa con la preghiera comunitaria carismatica e la dossologia finale da parte del presidente nazionale Salvatore Martinez, che ha anticipato il senso della preghiera di Effusione prevista poi a chiusura della Convocazione. “Ci accompagna oggi la pioggia, in questa primavera prolungata – ha affermato prima del gesto – e dobbiamo considerare questa acqua come benedetta per noi. Come avvertiamo l’umidità che entra nel corpo, così deve accadere con lo Spirito Santo, che riceveremo più tardi tramite l’Effusione. Questo momento mistagogico, preparato con preghiera e discernimento con il rinnovo della ‘nuova ed eterna alleanza’, arriva a compimento del seminario di Vita nuova online vissuto nei giorni scorsi”. Subito dopo, si è svolta una breve Marcia di lode nel giardino, scelto come location per l’evento; quindi, un passaggio sulla vita e le attività del Movimento, specialmente in vista dei prossimi eventi previsti per i prossimi mesi, rivolti a giovani, famiglie e sacerdoti, nonché all’ambito missionario. Ad arricchire la terza sessione sono state inoltre le video-testimonianze, anche legate al Covid-19, da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria, della sanità, dello sport, del giornalismo e del contesto associativo, che, per l’occasione, hanno voluto inviare un personale messaggio di fede e un augurio di speranza: gli attori Giovanni Scifoni e Valeria Fabrizi,; il pallanuotista Alex Giorgetti; gli imprenditori Lamberto ed Eleonora Frescobaldi; il primario dell’Unità di Anestesia generale e terapia intensiva neurochirurgica dell’Irccs Ospedale San Raffaele, Luigi Beretta; il giornalista e conduttore del Tg1, Francesco Giorgino; il neoeletto presidente di Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano; il direttore generale di Federcasse e vice presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, Sergio Gatti.