Papa Francesco: Angelus, “il 1° luglio incontro in Vaticano per la pace in Libano”

“Il prossimo 1° luglio mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili delle Comunità cristiane presenti in Libano, per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, dopo l’Angelus, dalla finestra del Palazzo apostolico vaticano. “Affido questa intenzione all’intercessione della Madre Dio, tanto venerata al santuario di Harissa, e fin da questo momento vi chiedo di accompagnare la preparazione di questo evento con la preghiera solidale, invocando per quell’amato Paese un futuro più sereno”.