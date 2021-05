Terra Santa: p. Patton (custode), “ricevere e trasmettere la Parola di Dio, Maria modello da imitare”

“Siete chiamati prima di tutto a ricevere la Parola di Dio. Tutti noi siamo chiamati a questo. Poi siete chiamati a trasmettere fedelmente questa stessa Parola. In questo – lo ripeto – Maria è un modello straordinario, non da ammirare ma da imitare”. Lo ha detto il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, nell’omelia della Messa che ha tenuto stamani ad Ain Karem, per la festa della Visitazione, durante la quale è stato assegnato il ministero del lettorato e dell’accolitato. “Bisogna accogliere la Parola di Dio in modo che diventi carne dentro di noi e bisogna trasmetterla in modo tale che susciti adesione, risposta – ha aggiunto il custode, rivolgendosi a coloro che avrebbero ricevuto a breve i ministeri -. Bisogna trasmetterla con una tale gioia e pienezza di Spirito che chi la riceve percepisca di ricevere una persona viva: Gesù. E bisogna trasmetterla esultando, cioè con l’entusiasmo dello Spirito, che trascina altri in questo vortice e in questa danza di gioia che dev’essere la nostra testimonianza di vita”.

Agli accoliti, in particolare, padre Patton ha ricordato l’importanza di “saper tener unito sempre il servizio che si compie nella celebrazione con il servizio che siamo chiamati a svolgere nella vita”. “Se volete servire il Signore ricordate questo e imparate questo: Maria si alza e si mette in cammino in fretta e rimane a servizio in modo prolungato. Non siate pigri, perciò, nel servire – è l’incoraggiamento -. E ogni volta che vi viene chiesto un servizio ricordatevi che vi viene data l’occasione per vivere il vostro ministero, per assumere pian piano la mentalità del servizio come stile di vita”.