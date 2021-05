Giovani: Tavolo ecclesiale dipendenze, domani l’incontro “Tempo di sogni: i desideri per un futuro da costruire insieme”

“Un incontro per raccontare i sogni dei giovani, anche in un tempo di crisi come quello attuale”. È questo l’obiettivo di “Tempo di sogni: i desideri dei giovani per un futuro da costruire insieme”, l’evento che si terrà domani, martedì 1° giugno, dalle 10 alle 12 su YouTube e su Facebook. Aprirà la diretta don Alberto Ravagnani , giovane sacerdote e youtuber. Interverranno il cantante Nek e il sacerdote e conduttore televisivo don Davide Banzato.

“La solitudine forzata che hanno vissuto gli adolescenti sta causando gravi disagi psicologici. Anche in mancanza di dati statistici, sono ormai numerosi i segnali lanciati da operatori sanitari, insegnanti, psicologi: atti di autolesionismo, aumento dell’aggressività, disturbi alimentari. Si tratta di fattori di rischio che nel prossimo futuro potrebbero sfociare in forme di dipendenze patologiche nei giovani”, spiega una nota.

Il programma prevede un confronto a più voci su come questo tempo di pandemia possa trasformarsi in un’opportunità per ricominciare a sognare il proprio futuro. La parola sarà data ai giovani ospiti delle comunità di recupero dalle dipendenze, ai volontari, ai ragazzi in servizio civile e agli studenti delle scuole che vorranno collegarsi. Sarà possibile inviare domande, riflessioni e commenti sul canale YouTube della diretta.

L’incontro è promosso dalle associazioni impegnate nella lotta alle dipendenze e la promozione di percorsi di prevenzione, riunite nel Tavolo ecclesiale dipendenze. L’evento sarà trasmesso online sul canale YouTube di Caritas Italiana e sulle pagine Facebook delle associazioni aderenti al Tavolo ecclesiale dipendenze.