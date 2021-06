Papa Francesco: “a tutti sia data presto la possibilità di mettersi al riparo attraverso il vaccino”

(Foto ANSA/SIR)

“Ho visto tanta partecipazione tra il popolo di Dio, che attraverso i mezzi di comunicazione e l’impegno di tanti Santuari sparsi per il mondo ha raggiunto milioni di persone, che a una sola voce hanno innalzato la loro preghiera alla Santa Madre di Dio”. Lo ha detto il Papa che oggi pomeriggio ha presieduto la recita del Rosario davanti all’immagine della Vergine Maria che scioglie i nodi, nei Giardini vaticani, a conclusione della maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5) per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Dopo aver ringraziato il Dicastero per la Nuova evangelizzazione, che ha promosso l’iniziativa, e i trenta Santuari che nel corso di questo mese si sono alternati nell’animazione della preghiera, Francesco ha concluso chiedendo di continuare “a chiedere al Signore che protegga il mondo intero dalla pandemia e che a tutti, senza esclusione di sorta, sia data presto la possibilità di mettersi al riparo attraverso il vaccino”.