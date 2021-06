Teologia negativa: Path e Pusc, dal 3 giugno al via la conferenza internazionale

Si svolgerà a Roma, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, la Conferenza internazionale su “Teologia negativa per il XXI secolo”, promossa dalla Pontificia Accademia di Teologia (Path) e dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce (Pusc).

La conferenza inizierà il 3 giugno, alle 15.30, con il saluto e l’introduzione degli organizzatori. A seguire, John Milbank (Università di Nottingham) terrà una relazione su “La rilevanza della teologia negativa per la teologia attuale”. La prima sessione – intitolata “Il pensiero apofatico nella scrittura e nella filosofia greca” – prevede le relazioni di Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre) su “Affermazioni negative su Dio nella tradizione platonica: Platone, Filone e Plotino” e di Bart Koet (Università di Tilburg) su “Il suono del dolce silenzio: teologia narrativa negativa nelle Scritture”. Il 4 giugno, a partire dalle 15, inizierà la seconda sessione dei lavori, intitolata “Teologia negativa nella storia” con gli interventi di Giulio Maspero (Pusc) su “La teologia negativa nei Padri della Chiesa” e di Robert Wozniak (Università di Cracovia) su “Teologia negativa nel Medio Evo”. La conferenza proseguirà alle 16.30 con la lezione di Paul van Geest (professore ordinario di Storia della Chiesa e Storia della teologia all’Università di Tilburg) dedicata a “La rilevanza della teologia negativa per il rapporto tra la teologia e il mondo”. A seguire, dopo uno spazio dedicato al dialogo con i relatori, il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, mons. Ignazio Sanna, chiuderà la Conferenza internazionale. Sarà possibile seguire i lavori sul web o in presenza nell’aula Alvaro del Portillo della Pontificia Università della Santa Croce in piazza di Sant’Apollinare, 49 a Roma (scrivendo all’indirizzo ror@pusc.it). Le presentazioni saranno tenute in inglese e in italiano.